di Marco Pagliariccio

Che le bocce nelle Marche abbiano una lunga tradizione non lo scopriamo certo oggi. Ma non è roba da tutti i giorni vincere due medaglie d’oro agli Europei sfidando e piegando ragazze di tre anni più grandi di te. La doppia impresa l’ha messa a segno Sofia Pistolesi, quindicenne di Monte San Giusto, che agli Europei juniores che si chiudono oggi a Roma ha centrato due successi in rapida successione nella specialità Raffa. La giovane sangiustese (ma tesserata con la Montegranaro Bocce) prima ha centrato il bersaglio grosso nel torneo a coppie femminile, insieme alla pesarese Amelia Piastra, battendo in finale l’Austria, poi si è ripetuta nel torneo a coppie miste insieme all’umbro Alessandro Alimenti, stroncando nell’atto conclusivo la Slovacchia.

Una grandissima soddisfazione per Sofia, che la passione per questo sport, non quello che ti aspetti da una bambina, l’ha ereditato dai nonni. «Aveva 6 anni, i nonni giocavano, suo fratello ha iniziato anche lui e così da cosa è nata cosa – racconta papà Simone, che ha seguito la figlia a Roma nel giorno del suo primo trionfo internazionale – entrambi hanno iniziato a gareggiare sin da piccoli, ma si è subito visto che lei aveva un talento particolare, anche se noi eravamo piuttosto scettici all’inizio quando i tecnici ci dicevano delle sue qualità. Il salto di qualità è arrivato quest’anno, con tanti piazzamenti e la chiamata per lo stage della Nazionale. Non pensavamo nemmeno arrivasse la convocazione per la competizione, erano decenni che non si vedeva una ragazza così piccola gareggiare agli Europei juniores. Esserci è già stato un successo, addirittura vincere due medaglie d’oro è incredibile».

La famiglia Pistolesi è molto conosciuta in città, ma non si fanno voli pindarici nonostante un exploit da incorniciare. «Sofia studia all’Alberghiero di Loreto, per ora sta cercando di coniugare entrambe le cose – aggiunge il padre della neo campionessa d’Europa – Sofia sta lavorando duramente per portare avanti questa sua passione perché le sta dando tante soddisfazioni, sicuramente per il prossimo anno porterà avanti gli impegni come ha fatto fino ad ora, al Montegranaro Bocce dobbiamo tanto e finché si potrà vorremmo continuare con loro». Anche perché chiaramente le bocce non sono il calcio o altre discipline sportive che portano a ritorni economici importanti. «Io cerco di tenerla un po’ con i piedi per terra – conclude Pistolesi – sono bellissime soddisfazioni in primis a livello personale, poi se arriverà ad altro vedremo cammin facendo».

Sono arrivati i complimenti anche da parte del Comune di Monte San Giusto con una breve nota sulla propria pagina Facebook: «Sofia ha rappresentato l’Italia ai campionati europei di bocce nel modo migliore: vincendo. Congratulazioni Sofia, a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità»