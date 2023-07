L’avvocato Renato Perticarari è stato eletto nei giorni scorsi presidente dell’Inu – Istituto nazionale di urbanistica delle Marche. E’ la prima volta che un maceratese ricopre tale carica e questo avviene mentre la Regione, guidata da governatore Francesco Acquaroli, si appresta a varare la nuova legge urbanistica regionale, che, dopo oltre trenta anni, andrà a sostituire l’attuale legge, la numero 3 del 1992, che faceva delle Marche una delle pochissime Regioni non ancora dotate di una normativa urbanistica di impronta moderna. Per la predisposizione della nuova legge, peraltro, la Regione Marche si avvale della collaborazione del professor Carlo Alberto Barbieri, membro autorevole dell’Istituto Nazionale di Urbanistica di cui è stato vice-presidente dal 1995 al 2003 e dal 2008 al 2011. Pertanto, la presidenza dell’Inu Marche dell’avvocato maceratese Renato Perticarari si connoterà – questo l’obiettivo di mandato -con il costante impegno dell’Istituto nel seguire l’iter legislativo regionale sino all’approvazione della legge. Per il legale maceratese un ulteriore riconoscimento sul fronte di una carriera pluridecennale e densa di incarichi di rilievo, per la cronaca si ricorda anche l’impegno civico di Renato Perticarari, presente per diversi anni nell’assise cittadina come consigliere comunale.

(L. Pat.)