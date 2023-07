Incontro pubblico con Roberto Maccaroni, responsabile sanitario della nave Life Support di Emergency, e Michela Paschetto, clinical director di Emergency. L’appuntamento, organizzato gruppo Emergency della provincia di Macerata, è per venerdì 28 luglio al ristorante pizzeria Officina in via Ghino Valenti 8 a Macerata con inizio alle 19. All’incontro, coordinato dalla volontaria Giovanna Ciarlantini, seguirà una cena a sostegno delle attività di Emergency (costo 25 euro, di cui 5 saranno devoluti ad Emergency). Per info e prenotazioni 335 7282133.

Maccaroni, infermiere anconetano, dopo aver lavorato al pronto soccorso di Torrette, ha svolto la sua attività con Emergency in Sierra Leone, Libia, Sudan, Afghanistan e Yemen e, da dicembre, con incarico di leadership e operativo, è sulla Life Support in missioni di ricerca e di soccorso per salvare chi rischia di annegare nel Mediterraneo. Michela Paschetto, infermiera piemontese, lavora per Emergency dal 2009, è stata coordinatore medico in Afghanistan, Iraq e Sudan. Attualmente svolge il ruolo di clinical director di tutti gli ospedali di Emergency nel mondo. Dal dicembre 2022 la Life Support ha salvato dal naufragio oltre 600 persone, portandole in salvo, con grandi difficoltà, nei porti assegnati di Livorno, Civitavecchia, Brindisi, Ortona, Marina di Carrara. Per anni lo staff di Emergency ha svolto attività sanitarie sulle navi di altre ong, contribuendo a salvare migliaia di esseri umani. Con la nave Life Support Emergency ha realizzato il progetto voluto da Gino Strada in coerenza con l’impegno umanitario della Ong per il diritto alla vita per tutti. E’ in ricordo di Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency che sulle murate della nave è scritta una sua frase «I diritti sono di tutti, altrimenti chiamateli privilegi».