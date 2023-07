Soccorsi lungo il sentiero per le Lame Rosse, a Fiastra. Una donna, che stava facendo una escursione si è fatta male e non riusciva più a camminare per fare rientro a casa. A quel punto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, intorno alle 18, sono intervenuti vigili del fuoco e soccorso alpino per raggiungere l’escursionista. La donna non è in condizioni gravi ma a causa dell’incidente non era in grado di proseguire la camminata.