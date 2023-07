Tamponamento tra tre auto e un camion, morto un 75enne, tre le persone rimaste ferite. E’ successo intorno alle 18,30 di questo pomeriggio tra Ancona Nord e lo svincolo di Montemarciano. La vittima è di Chiaravalle. In seguito all’incidente nel tratto si sono formati tre chilometri di coda.

Il 75enne era alla guida della vettura contro la quale si è poi scontrato il tir che seguiva, l’auto è finita poi contro altre due vetture che la precedevano. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica di quanto accaduto, sembrerebbe che il primo automobilista si fosse trovato lungo la strada un oggetto ed è a questo punto che avrebbe frenato per non prenderlo. Il tamponamento a catena a questo punto è stato inevitabile. L’auto del 75enne è rimasta incastrata tra il tir e la prima delle due auto che aveva davanti.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sull’A14 sono intervenute le ambulanze del 118 con i vigili del fuoco e la polizia Stradale mentre da Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza.

Il personale sanitario, grazie all’aiuto dei pompieri, ha liberato dai mezzi coinvolti tre persone. Tra queste, una donna trasportata con l’eliambulanza in codice rosso al nosocomio regionale. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Accompagnati al pronto soccorso anche altri due feriti, rispettivamente in codice rosso precauzionale e in codice verde. Per il 75enne chiaravallese non si è potuto invece far altro che constatare il decesso dopo aver fatto di tutto per rianimarlo. Lunghissime le code che si sono formate e che hanno superato i tre chilometri.

Alle 20,50 Autostrade per l’Italia consiglia come entrata verso Bologna, quella di Montemarciano mentre, provenendo da Ancona, quella di Ancona Nord.

(Ultimo aggiornamento alle 20,55)