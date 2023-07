Furti in serie nei negozi: in carcere un 25enne. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Macerata nei confronti di un 25enne di Montegranaro. Il ragazzo è stato trasferito a Montacuto. Il 25enne, dopo le indagini dei militari, è accusato di otto furti messi a segno tra febbraio e luglio ai danni di esercizi commerciali di Montecosaro scalo. Gran parte della refurtiva, moto, attrezzatura da lavoro, biciclette elettriche e denaro, è stata restituita ai legittimi proprietari. Il giovane deve rispondere di furto aggravato e ricettazione.