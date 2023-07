Travolto dall’escavatore, operaio soccorso in eliambulanza. Incidente sul lavoro nella serata di ieri, in contrada Morichella a San Ginesio. L’uomo, un operaio edile dipendente di una ditta, stava cercando di far scendere un escavatore dal cassone del camion, con una rampa. All’improvviso però l’escavatore si è ribaltato su un lato ed è finito proprio sopra al lavoratore. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, i soccorritori visto le condizioni dell’uomo hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. E l’operaio è stato trasferito a Torrette. Per gli accertamenti tecnici sono intervenuti gli ispettori del Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast, che hanno avviato un’indagine.

