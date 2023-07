Tragedia al mare a Numana intorno alle 20 quando un bagnante di 35 anni di Osimo è morto in spiaggia dopo essere stato rianimato dal personale del 118 e poi dall’équipe dell’eliambulanza arrivata sul posto.

E’ successo all’altezza dello chalet Eugenio, sotto agli occhi delle tantissime persone che ancora stavano affollando la spiaggia. Stando alle prime informazioni, il giovane si era allontanato con un sup poi, rientrato a riva, avrebbe accusato il malore. Immediatamente è stato chiamato il 118 e sul posto è intervenuto il personale dell’ambulanza che ha subito richiesto l’intervento di Icaro alzatosi in volo dalla piazzola di Torrette.

Volato a Numana, l’équipe è stata verricellata in spiaggia in modo tale da rendere più veloci le operazioni.

Le manovre necessarie alla rianimazione sono proseguite ma poco dopo, il giovane è deceduto tra le urla degli amici che si trovavano in sua compagnia.

(In aggiornamento)