Scontro tra auto e scooter: un 63enne soccorso in eliambulanza. L’incidente poco dopo le 8 a Piediripa di Macerata, in via Cluentina, grossomodo davanti al negozio Trony. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale per i rilievi. Viste le condizioni dell’uomo a bordo dello scooter, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato così trasferito a Torrette. Chiuso momentaneamente il tratto della Statale 485. Sul posto anche i tecnici dell’Anas.

(servizio in aggiornamento)