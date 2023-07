Controlli a tappeto nelle strutture turistiche e della movida: scoperte carenze igienico-sanitarie, raffica di sanzioni. E’ stato un servizio coordinato e disposto dai carabinieri del Nas di Roma, quello effettuato in questi giorni nel centro Italia, che ha impegnato anche i militari delle Marche.

Un controllo è stato svolto in provincia di Macerata, dove il titolare di un villaggio turistico è stato segnalato all’autorità sanitaria per la presenza di inadeguatezze igienico sanitarie.

Ad Ancona, sono stati effettuati 10 controlli tra stabilimenti balneari, campeggi, ristoranti e locali della movida. In una discoteca e in due attività di ristorazione, i carabinieri hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi di Haccp oltre che in materia di informazioni sulla catena alimentare. Inoltre, il titolare di un ristorante anconetano è stato segnalato all’Ast, e diffidato per inadeguatezze igienico sanitarie e per aver omesso l’indicazione della presenza di allergeni nei menu. In totale sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4mila euro.

Due invece i controlli messi in atto nella provincia di Ascoli dove i militari dell’Arma, in uno stabilimento balneare con attività di ristorazione, hanno rilevate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, nei locali destinati alla preparazione dei pasti oltre all’omissione nell’attuazione delle procedure di autocontrollo nel piano Haccp. In totale sono state contestate sanzioni amministrative per 3mila euro.