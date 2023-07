Continua l’esplorazione sui “Mostri” che è stato il tema scelto per la stagione 2023 di Macerata Racconta, e questa è l’occasione per recuperare l’incontro già previsto nelle giornate del festival a maggio che era stato annullato per un’indisponibilità imprevista dell’attore. Stasera alle 21,15 nella cornice dell’Orto dei pensatori, in via Illuminati, a Macerata, il Teatro Rebis porta in scena, in prima assoluta, “Minotaurus. Ballata per mostro solo” con l’originale lettura drammatizzata, tratta del capolavoro letterario di Friederich Dürrenmatt “Il Minotauro”, commissionata dall’Associazione Culturale Contesto per il festival Macerata Racconta. La polifonia vocale di Andrea Pierdicca è stata orchestrata da Andrea Fazzini in modo da perlustrare il dedalo interiore del Minotauro – né uomo, né bestia, né dio – innocente e colpevole al tempo stesso.

L’incontro sarà introdotto dalla professoressa Maria Paola Scialdone, docente di letteratura e cultura tedesca presso l’Università degli Studi di Macerata. Il mito del Minotauro è noto a tutti, ma nella versione di Dürrenmatt diventa un dramma psicologico che che rovescia il mito decifrandolo a partire dal punto di vista del mostro, del diverso, dell’inconcepibile. L’essere, metà uomo e metà toro è rinchiuso nel suo labirinto fatto di specchi che riproducono all’infinito il suo corpo e la sua ombra in un metaforico prisma di copie riflesse. La fuga è per “il mostro” puramente illusoria, unica possibilità di una libertà, anche solo immaginata, sono le emozioni, se solo sapesse cosa vuol dire provare emozioni. Il racconto si snoda come fosse una danza della coscienza che corre rapida verso il “sublime spirare” nel confronto finale con Teseo. Ma se il vero mostro non fosse il Minotauro, ma in realtà fossero Teseo e Arianna? L’incontro è realizzato grazie alla collaborazione dell’Università di Macerata che ha fornito la disponibilità dello spazio. L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.