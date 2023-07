Insegue due donne lungo corso Cairoli, a Macerata: scatta il Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) per un 47enne. I fatti sono avvenuti martedì della settimana scorsa. Quel giorno è arrivata alla polizia una richiesta di intervento da un negozio di piazza Nazario Sauro dove due donne si erano rifugiate. Si tratta di madre e figlia che erano state molestate verbalmente (con frasi volgari e sconnesse) e poi inseguite da un uomo completamente ubriaco. Le due donne hanno raggiunto il negozio di piazza Nazario Sauro e il titolare ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. L’uomo è stato identificato: si tratta di un 47enne romeno. I poliziotti gli hanno chiesto di consegnare il cellulare, con cui aveva fatto dei video alle due donne. A quel punto aveva reagito in maniera aggressiva nei confronti degli agenti. È finita con una denuncia per molestie e violenza privata nei confronti delle due donne e per resistenza ai poliziotti. Il questore di Macerata, Luigi Silipo, grazie all’attività svolta dalla Divisione Anticrimine della, ha emesso un Dacur: vietato, per almeno un anno, l’accesso e lo stazionamento vicino al negozio di piazza Nazario Sauro e in quelli vicini.

(redazione CM)



