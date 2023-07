Giornata da bollino rosso per il calore a Macerata, con tanto di allerta meteo della Protezione civile, l’Enel stacca la corrente elettrica in alcune vie della città e scatena le proteste: «Ci sono persone anziane, allettate, come devono fare per far fronte al calore? Anche perché hanno deciso di sospendere l’energia elettrica proprio in una giornata che era il picco del calore» dice un residente che chiede di restare anonimo.

Perché anche volendo solo accendere un ventilatore oggi, dalle 9 del mattino e fino alle 16,10, non ha potuto farlo (dunque per almeno 7 ore e mezza). Una situazione che riguarda chi vive lungo via Valadier (in diversi condomini: da 27 a 31, 8, da 18 a 22, da 28 a 32, 56, 60, 76, 16d, 16e, 22a, 22b) in via Resse (civico 14, da 22 a 30, da 34 a 38) in via Da Majano (da 1 a 3, 23, da 4 a 6, 30), in via Morelli (da 19 a 23, 27, 37, 41, 53) e in via Mazenta (3, 2, 10, 14). La decisione di staccare l’energia è stata comunicata via mail ad alcuni utenti nei giorni scorsi, e ieri sono stati affissi i cartelli. Alcuni residenti, ricevuta la mail hanno diffidato, via Pec, a posticipare i lavori, ad Enel distribuzione, informando anche Comune e prefettura.

Sulla vicenda interviene un altro residente, che chiede di restare anonimo: «L’intervento era programmato, dunque non una emergenza. Ma si può programmare una interruzione nella erogazione della energia elettrica per sette ore con una temperatura di 40 gradi? A parte i problemi consueti (luce, frigoriferi, ascensori) ci sono quelli legati al caldo per anziani e bambini. Sette ore senza energia, con 40 gradi. La comunicazione è stata affidata soltanto ad affissioni sui pali della luce, nemmeno agli ingressi dei palazzi, molti non lo sapevano nemmeno. La prossima volta faremo una denuncia per interruzione di pubblico servizio». I lavori dell’Enel riguardano una cabina in via Valadier. A causa dell’interruzione di corrente sono stati diversi gli allarmi che sono scattati.



(Gian. Gin.)