E’ morto questa mattina all’ospedale di Macerata, Eugenio Palloni, 79 anni. Appassionato di teatro amatoriale e dialettale, sempre attivo e disponibile a Villa Potenza, era un componente del direttivo della locale proloco. Colto da un malore diversi mesi fa, non si è mai completamente ripreso fino alle complicazioni che hanno portato al decesso. Palloni era tra i fondatori del gruppo teatrale Le Chiacchiere e, oltre ad aver vestito i panni di regista in diverse commedie e rappresentazioni, aveva calcato il palco fino all’anno scorso.

Era stato tra i fondatori dell’Helvia Recina calcio dove è stato calciatore, dirigente, custode ed anche allenatore facendo crescere tanti ragazzi. Da anni era parte attiva della pro loco e si occupava, tra l’altro, dell’apertura e chiusura al pubblico del teatro romano di Ricina dove accompagnava i visitatori.

«Per noi è stato una presenza fondamentale e un punto di riferimento, come lo è stato per l’intera frazione. Non si tirava indietro ed era sempre pronto a dare il suo apporto» lo ricorda il presidente della pro loco Giuseppe Luzi.

Lascia i figli Marco e Sara e i nipoti Luca e Diego. La salma si trova al Centrofunerario Città di Macerata. Il funerale si svolgerà domani alle 9 nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Villa Potenza.

