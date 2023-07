di Alessandra Pierini

«Sculture d’autore rimosse dalla piazza e tenute in un angolo senza nessuna cura. Mio marito Silvio Craia ha lavorato tantissimo per trasformare questo borgo in un piccolo caso di arte diffusa e ora soffre a vedere le opere tratatte in questo modo». A muovere l’accusa nei confronti dell’amministrazione è Luciana Craia ma immediata è la risposta del sindaco Paolo Teodori: «Al contrario, stiamo investendo per recuperarle e collocarle in modo da valorizzarle ancora di più».

Un botta e risposta a distanza che richiede di ricostruire la storia della pinacoteca e del museo diffuso dell’attivissmo borgo dell’entroterra. Negli anni Ottanta infatti, Silvio Craia, noto artista maceratese, ha eletto Ripe San Ginesio a suo buen ritiro e ha organizzato qui “Ripearte”. Gli artisti partecipanti hanno donato le loro opere. Fanno parte della collezione ripana oltre alle opere di Silvio Craia, quelle di Umberto Peschi, Giorgio Bompadre, Renato Barisani, Wladimiro Tulli, Fulvio Ligi, Angelo Casciello ed altri. Queste opere, ad oggi quasi quattrocento, sono andate a costituire il nucleo della Pinacoteca di arte contemporanea che ha trovato poi una sua estensione all’esterno, nel centro storico del paese, lungo il Viale degli Artisti, dove sono state collocate sculture in ferro e legno.

L’incidente “diplomatico” è scattato in questi giorni. «Mia figlia – spiega Luciana Craia- passeggiado a Ripe San Ginesio, si è accorta che le statue non c’erano più. Le ha poi trovate in uno spazio verde, lasciate per terra, coperte con un telo di plastca e alcune nemmeno quello. Mio marito ha provato una grande amarezza. Invece di dare spazio agli artisti, hanno pensato bene di disfarsi di sculture importantissime». La signora Craia ricorda anche il lavoro fatto da suo marito: «Ha dedicato tanto tempo e tutte le sue competenze a Ripe. Mi ricordo di mesi interi in cui andava la mattina, tornava per pranzo e poi ripartiva fino alla sera per curare la rassegna. Sono state stagioni memorabili e purtroppo i giovani non possono capire. Ma almeno bisognerebbe aver rispetto per i nomi e gli artisti coinvolti. Sono tutti esponenti importantissimi della contemporaneità, apprezzati in Italia e oltre».

Parla invece di nuova vita per le opere il sindaco Teodori: «Le sculture sono state rimosse per un progetto del Gal Sibilla per il recupero della piazza e delle sculture stesse, le abbiamo rimosse sotto la guida di un restauratore e ora si trovano nella corte di un immobile del Comune. Stiamo completando la piazza e le ricollocheremo. Le opere avevano bisogno di essere rimesse a posto, in particolare i totem in legno. In autunno finiremo la piazza e con la primavera le ricollocheremo dopo il restauro». Riguardo le opere della pPinacoteca, invece, il sindaco spiega: «Le opere sono esposte a rotazione, quelle non esposte invece fanno parte del progetto “Diffuso” e vengono collocate negli ambienti artigiani, nei b&b, nei bar e ristoranti perchè siano fruibili».

Il primo cittadino riconosce il prezioso apporto di Silvio Craia: «Negli anni Ottanta è stato lui l’artefice del movimento di arte contemporanea e proprio per ridare splendore a quel lavoro, stiamo portando avanti questo progetto».