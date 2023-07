È iniziata ieri pomeriggio la “terza vita” di corso Carradori. Dopo le ristrutturazioni datate 1959 e 1989, l’amministrazione comunale ha portato a termine il terzo restyling della via maestra della città, reso possibile grazie a un finanziamento da 300 mila euro arrivato nell’ambito del Pnrr.

A tagliare il nastro della rinnovata arteria viaria è stato la sindaca Angela Barbieri, affiancata dal resto della giunta e dai rappresentanti delle forze dell’ordine. «Fin dall’inaugurazione dei giardini da Bora, abbiamo ribadito il nostro impegno nel lavorare incessantemente per valorizzare concetti come la sostenibilità, la bellezza e la modernità nella nostra cittadina – ha sottolineato Barbieri – corso Carradori rappresenta uno dei numerosi passi che stiamo compiendo verso la trasformazione desiderata, per rendere Montefano un luogo ancor più bello, vivibile ed attuale».

L’intervento non si è limitato soltanto al rifacimento del selciato, che versava in condizioni di dissesto, ma sono stati rinnovati completamente i sottoservizi, predisponendo anche l’interramento dei cavi aerei di Enel, Telecom ed Open Fiber, che dovrà avvenire in futuro mediante un accordo con queste tre aziende. «Ma un grazie particolare lo rivolgo al gruppo Astea, che ha realizzato a proprie spese il nuovo acquedotto e le fognature del corso – ha proseguito la sindaca – dando così un chiaro segno di come le aziende del territorio possano essere a fianco delle amministrazioni locali nel sostenere progetti dedicati a migliorare il volto di una città e la qualità della vita dei cittadini. Tutto questo ha reso più lunga ed impegnativa l’esecuzione dei lavori, ma in un’ottica di sostenibilità ambientale e di salvaguardia della spesa pubblica si è preferito realizzare da subito i nuovi sottoservizi per evitare di dover intervenire successivamente con costosi lavori supplementari, a vantaggio della durabilità e della qualità dell’opera».

Durante i lavori, sono state ritrovate le tracce delle fondazioni di quella che fu la Porta di Ponente, chiamata anche Porta Macello e Porta Brecciarola. Fu demolita nel 1870 per consentire un miglior passaggio dei grossi carichi lungo il corso, ma l’amministrazione comunale ha deciso di ricordarne la storia apponendo una targa commemorativa nel punto del ritrovamento. «Questa inaugurazione rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità – ha finito Barbieri – corso Carradori è ora un simbolo tangibile del nostro impegno per il progresso e il rinnovamento di Montefano. Continueremo a lavorare con determinazione e passione per realizzare la nostra visione di una cittadina ancora più accogliente e bella. Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e invito i cittadini di Montefano a godersi il nuovo corso Carradori, quasi un simbolo del nostro splendido territorio e della nostra identità comunitaria».

Non è potuto essere presente il presidente del consiglio regionale Dino Latini, che però ha inviato un suo messaggio alla comunità montefanese. «Fare in modo che il nostro patrimonio urbanistico sia rinnovato e possa essere nuovamente fruibile senza alcun disagio alla popolazione che quotidianamente ne fa uso e possa allo stesso tempo rappresentare un’attrattiva per i turisti e un’occasione di crescita e sviluppo economico per i commercianti è uno degli obiettivi dell’Assemblea legislativa – dice Latini – per non parlare dell’aspetto culturale e storico che va promosso, valorizzato, tutelato e reso protagonista della crescita del borgo. Desidero quindi complimentarmi con tutta l’amministrazione comunale per aver saputo utilizzare le risorse del Pnrr, mi complimento con le ditte che hanno eseguito i lavori e con quanti hanno seguito nel dettaglio lo svolgimento degli stessi».