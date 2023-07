Il caldo torrido non ha fermato gli oltre 400 partecipanti al primo dei due Open Day estivi organizzati dall’Università di Macerata. Gli studenti e le loro famiglie sono stati accolti nell’orto dei pensatori da docenti e senior tutor, mentre nel cortile del palazzo adiacente sono stati allestiti punti informativi sui servizi offerti dall’Ateneo e angoli per colloqui più mirati. Molti i marchigiani, ma non sono mancate le presenze da fuori regione, in particolare da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Umbria.

“Your time, your place” è lo slogan scelto quest’anno da Unimc per presentare un ateneo che mette al centro lo studente e che fa dell’internazionalizzazione, della qualità e dell’innovazione didattica i suoi punti di forza. «La nostra enfasi è su voi studenti, sulla creazione di una comunità universitaria dove possiate trovare il vostro tempo e il vostro spazio per imparare, crescere e tracciare il vostro futuro», è stato il benvenuto del rettore John McCourt, che ha raccontato un ateneo sempre più fortemente europeo. L’Università di Macerata è entrata infatti, unica tra le marchigiane, in una delle più estese alleanze, per diffusione geografica, che raccorda l’ateneo con quelli di altre sette nazioni: Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria, Lituania.

La delegata all’orientamento Rosita Deluigi ha ribadito come le attività di orientamento e tutorato accompagnano lo studente lungo tutta il percorso accademico, con servizi pensati per il benessere, come la consulenza psicologica e orientativa, il life coach, il progetto inclusione, attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali, la preparazione al mondo del lavoro.

Nel corso del primo Open Day si sono succedute le presentazioni dei cinque dipartimenti: Economia e diritto, Giurisprudenza, Scienze della formazione, beni culturali e turismo, Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali e Studi umanistici con i corsi in lingue, mediazione, lettere, storia e filosofia. Si replica con la stessa formula il prossimo 29 agosto. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 15 luglio e si chiuderanno a fine ottobre. In soli tre giorni sono già arrivate 175 domande di iscrizione, in crescita rispetto all’anno precedente, anche se è presto per fare qualsiasi valutazione. Tra le primissime domande registrate, anche una da una studentessa di Bologna e una da una studentessa di Vasto.

L’Università di Macerata offre quest’anno 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali che si distinguono a livello nazionale nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Da settembre sarà attivo il nuovo corso di laurea triennale in “Data Analysis per le Scienze sociali”, l’unico nel centro Italia che forma una figura sempre più richiesta dal mondo del lavoro, quella del data analyst. Il rinnovato corso di laurea triennale in “Mediazione linguistica per l’impresa internazionale e i media digitali” declina in un’ottica più orientata al marketing, alla promozione d’impresa nonché alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale lo studio delle lingue straniere, europee ed extra-europee, alle quali si aggiunge anche la lingua dei segni italiana. La scuola di studi superiori Giacomo Leopardi ha aperto fino all’11 settembre le selezioni dei migliori diplomati e laureati triennali, che integra i normali corsi di studio con percorsi innovativi e interdisciplinari, oltre all’esenzione dal pagamento delle tasse e la possibilità di alloggiare gratuitamente all’interno delle residenze universitarie.

Secondo Almalaurea, la percentuale di laureati Unimc soddisfatti del percorso di studio è superiore alla media nazionale. Alla qualità dell’offerta didattica, l’ateneo aggiunge un articolato sistema di servizi: orientamento, tirocini e formazione al lavoro, certificazioni linguistiche, supporto mirato a studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Anche quest’anno l’ateneo sostiene gli studenti e le loro famiglie anche dal punto di vista economico. Oltre a mettere a disposizione ulteriori borse di studio in aggiunta a quelle dell’ente regionale, Unimc ha previsto agevolazioni per i più meritevoli e per chi ha genitori disoccupati. Arriva fino a 24 mila euro di Isee la no tax area, ossia la fascia massima di reddito entro la quale non si paga il contributo annuale. Vengono attivate significative riduzioni anche per redditi tra i 20 mila e i 40 mila euro.