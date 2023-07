Lavori in due uffici postali a Monte San Giusto e a Serrapetrona (da domani, 18 luglio). In entrambi i casi si tratta di lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Si tratta di due sedi inserire nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. A Monte San Giusto ci sarà, un ufficio postale mobile aperto dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino le 12,35 e posto allo stesso indirizzo dell’ufficio postale. Per Serrapetrona la continuità di tutti i servizi viene garantita con uno sportello dedicato all’ufficio postale di Belforte (in Borgo Santa Maria 22) che segue questo orario: da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino le 12,45.