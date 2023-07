Tragico epilogo della vicenda legata alla scomparsa del 18enne Kamrul Howlader. Le ricerche del ragazzo erano partite sabato 8 luglio dopo la denuncia di un familiare con cui il ragazzo viveva a Montefortino. E questa mattina, purtroppo, la drammatica scoperta.

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato in una zona boschiva non lontano dalla sua abitazione. Alle ricerche, coordinate dalla prefettura di Fermo, hanno preso parte i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari della Protezione civile. Allertato anche il 118. Proprio oggi era in programma un’ennesima riunione della cabina di regia per decidere il da farsi. Ma questa mattina è arrivata la nefasta notizia.

Kamrul Howlader era originario del Bangladesh e viveva con il fratello a Montefortino. E proprio quest’ultimo, si diceva, nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme per la scomparsa del fratello. Con il passare delle ore, dei giorni, si sono andate affievolendo le speranze di trovare il ragazzo ma la speranza che si potesse trattare di un allontanamento volontario non si sono mai sopite, anzi. E invece questa mattina è arrivata la tragica notizia del ritrovamento della salma del ragazzo da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il corpo di Kamrul Howlader si trovava in una zona piuttosto impervia, boschiva, a non molta distanza dalla sua residenza, nella frazione Serra di Montefortino. Si pensa che il decesso possa essere ricollegabile a un gesto volontario del ragazzo ma questo saranno le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria a stabilirlo. Del ritrovamento è stata infatti informata la Procura della Repubblica.