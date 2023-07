Scontro tra tre auto lungo la superstrada in direzione monti, una donna portata in ospedale e traffico rallentato. E’ successo questa mattina intorno alle 7,50 nei pressi dello svincolo di Morrovalle. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto con il 118. Tre vetture si sono scontrate sulla corsia che va in direzione monti. Una donna è stata soccorsa e portata in ospedale a Civitanova con ferite lievi. A causa dell’incidente vengono segnalati problemi al traffico che nel tratto è molto rallentato.