Al lavoro in un cantiere per sistemare un pergolato, gli cade addosso un ponteggio: operaio trasportato a Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10, a Fiastra. Questa mattina un 39enne abruzzese dipendente di una ditta anche questa abruzzese, si trovava al lavoro in un cantiere per la ricostruzione legata al dopo terremoto. La sua azienda è in subappalto e si occupa di lavori in una abitazione in località San Marco. L’uomo stava applicando una staffa metallica a cui doveva essere agganciato un pergolato. Mentre si stava occupando di questo lavoro, per cause che dovranno essere accertate, gli è caduto addosso il ponteggio che si trovava sopra di lui e che serviva a sistemare il pergolato. I colleghi presenti lo hanno subito soccorso e rimosso il ponteggio per consentire l’intervento del 118. Dopo le prime cure sul posto da parte degli operatori dell’emergenza, il 39enne è stato poi caricato sull’eliambulanza, nel frattempo intervenuta a Fiastra, e portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’uomo è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. La partita è poi passata in mano agli ispettori dello Spsal dell’Asur che sono giunti nel cantiere per occuparsi degli accertamenti del caso.

(Gian. Gin.)