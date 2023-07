di Gianluca Ginella

Il Tar “boccia” l’esito del concorso per un posto da ricercatore in Filosofia del diritto all’Università di Macerata: candidati da rivalutare. La decisione è stata presa dopo il ricorso presentato dal secondo classificato. Il Tribunale amministrativo delle Marche ha accolto in parte le richieste pur valutando che non sono emerse violazioni penali. Il problema semmai è che al ricercatore che ha fatto ricorso sono stati dati punteggi numerici ma senza che fossero motivati. Per il Tar quella motivazione doveva esserci. Il Tribunale ha disposto «l’annullamento del decreto rettorale impugnato» e ha ordinato all’università di «procedere alla rivalutazione dei candidati a mezzo di altra commissione, di cui non dovranno far parte professori in servizio negli atenei in cui gli stessi candidati hanno svolto nel recente passato o svolgono la propria attività accademica. Il procedimento, da avviare entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, potrà riprendere dalla fase di fissazione, da parte della nuova commissione, dei criteri valutativi, sempre che sia possibile conservare l’anonimato dei candidati. In caso contrario la procedura dovrà essere ripresa dalla fase di presentazione delle candidature» scrive il Tar. In palio c’è un posto da ricercatore in Filosofia del diritto a tempo determinato (per tre anni) al Dipartimento di Giurisprudenza. La vicenda inizia il 25 marzo 2022, quando l’università indice una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore in Filosofia del diritto. I cinque candidati erano stati tutti ammessi, con discussione pubblica all’esito della fase preliminare di valutazione dei titoli. Il 3 agosto 2022, alla fine della selezione, sono risultati idonei in due. Il vincitore ha ottenuto 13 punti per i titoli, 36 per le pubblicazioni, 23 per la discussione dei titoli, delle pubblicazioni e prova orale in lingua inglese. Totale 72. Il secondo: 23 punti per i titoli, 26,5 per le pubblicazioni, 18 per la discussione dei titoli, delle pubblicazioni e prova orale in lingua inglese. In totale 67,5 punti.

Il secondo classificato, assistito dall’avvocato Maria Francesca Tropea, ha deciso di fare l’accesso agli atti della procedura e, dice «nei verbali mancano le motivazioni di molti dei punteggi, in particolare quelli relativi alle pubblicazioni scientifiche e alla prova di lingua inglese».

A quel punto ha fatto istanza all’ateneo al fine di ottenere la riedizione della procedura, «l’università non risponde», continua e a quel punto ha fatto ricorso al Tar, impugnando il decreto rettorale che ha approvato gli atti della procedura selettiva e i verbali. Nell’ottobre del 2022 «l’ateneo invia le motivazioni mancanti – dice il secondo classificato -, limitatamente alle sole pubblicazioni scientifiche, affermando che per una “mera svista” non erano state inizialmente acquisite agli atti del concorso e si scusa per il ritardo». E proprio questo punto rientra tra i due profili che «rendono illegittima la procedura» dicono i giudici del Tar. Sulla questione «relativa alle modalità di rinvenimento della scheda riportante i punteggi relativi alle pubblicazioni dei candidati, depositata in giudizio dall’Università e contestata dal ricorrente», dicono che: «la procedura di selezione dei ricercatori e dei docenti universitari costituisce uno dei procedimenti amministrativi più delicati, sia perché a questi concorsi partecipano concorrenti tutti ugualmente meritevoli e molto spesso di livello culturale, professionale, accademico pressoché, sia perché, purtroppo, in alcuni casi gli esiti delle procedure sono portate all’attenzione di altri plessi giudiziari o dell’Autorità nazionale anticorruzione; per questi motivi, sia le commissioni giudicatrici sia gli uffici amministrativi degli atenei debbono porre la massima attenzione anche nella cura degli aspetti formali» e continuano: «nel caso di specie, pur non intravvedendo il Collegio elementi che denotino la potenziale violazione di norme penali, non si può ritenere ammissibile la produzione ex post di un documento (peraltro privo di data certa e di sottoscrizione dei commissari) che avrebbe dovuto essere già acquisito agli atti del procedimento nel momento in cui il competente ufficio personale docente dell’Università di Macerata ha predisposto il decreto rettorale di approvazione degli esiti della selezione».

Secondo i giudici «non vi è dubbio che, alla luce del disposto dell’articolo 7 del bando, la commissione era tenuta ad attribuire un punteggio per ciascuna pubblicazione valutata, ergo i risultati di tale attività dovevano emergere dagli atti trasmessi al rettore per l’approvazione. Ma, del resto, la commissione ha dichiarato di aver redatto la tabella riportante i punteggi in questione, il che vuol dire che tanto i commissari quanto il competente ufficio dell’ateneo erano consapevoli della indispensabilità di tale adempimento. Non essendo però presente la scheda nel momento in cui il rettore ha approvato l’operato della commissione, il decreto impugnato risulta illegittimo per difetto di istruttoria e (conseguentemente) di motivazione; e nemmeno si comprende il motivo per cui l’Università non abbia prodotto il documento nel momento in cui il ricorrente ha formulato l’istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati, visto che, probabilmente, la conoscenza dell’esistenza della scheda in questione avrebbe anche potuto indurlo a rinunciare alla proposizione del ricorso o, quantomeno, a non sollevare la censura di cui si sta trattando». Il secondo aspetto «attiene alle modalità di svolgimento della prova finalizzata a verificare la conoscenza della lingua inglese. Al riguardo si possono svolgere le seguenti considerazioni: in generale, la decisione di prevedere tale prova è legittima. La norma infatti parla di “…accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera…”, il che vuol dire che è ben possibile prevedere, nei regolamenti di ateneo, un punteggio maggiore per chi dimostra una conoscenza “più adeguata” della lingua straniera. Il regolamento approvato dall’Università di Macerata prevede per l’appunto l’attribuzione di un punteggio diversificato, contenuto nel range 0-25 punti; -il punteggio previsto al riguardo dal bando è certamente alto, ma la sua determinazione afferisce al merito amministrativo, per cui, non ravvisando il Collegio profili di palese irragionevolezza nella decisione dell’ateneo, in parte qua le censure del ricorrente vanno disattese; non sono invece legittime le modalità con cui il punteggio è stato assegnato. Al riguardo, in primo luogo rileva il fatto che la commissione non ha stabilito ex ante i criteri di valutazione della prova, il che era necessario sia perché, per stessa ammissione dell’amministrazione, essa era finalizzata per l’appunto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese (il che, come è noto, implica in generale la valutazione di quattro profili, ossia speaking, reading, listening e writing), sia perché il range di valutazione (0-25 punti) era troppo ampio per non richiedere la preventiva adozione di criteri valutativi idonei a contenere una discrezionalità che altrimenti sarebbe stata troppo ampia. In secondo luogo, appare abbastanza singolare che un candidato che ha insegnato per molti anni nel Regno Unito abbia conseguito un punteggio di appena 14 punti su 25. La difesa dell’ateneo ha spiegato che il candidato in questione ha svolto una prova del tutto deficitaria e che questo ha molto colpito gli stessi commissari, ma, in disparte l’assenza di qualsivoglia prova di tali accadimenti, è comunque inspiegabile che un soggetto che ha svolto e svolge tuttora attività di docenza in Inghilterra non sia in grado di sostenere un colloquio nella lingua di Shakespeare». I giudici non hanno invece accolto la richiesta risarcitoria del docente.