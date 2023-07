Gagliole e Muccia comuni gemellati anche dalle quattro ruote. Sono stati i due borghi montani, entrambi con ancora evidenti segni del terremoto, a costituire l’inizio e l’arrivo della seconda edizione della “Da Mulini a Mulini”, la manifestazione turistico agonistica organizzata dalla Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata.

Una giornata che ha saputo unire la competizione sportiva a grandi contenuti culturali, partendo proprio dall’identità del territorio per scoprire alcune chicche nascoste. Oltre ai membri dei 32 equipaggi presenti protagonisti anche i sindaci dei rispettivi comuni, Sandro Botticelli per Gagliole e Mario Baroni per Muccia, che hanno accolto con grande calore le vetture e i loro conducenti. «Si tratta di due comuni fortemente amici che ultimamente stanno anche cercando di sviluppare dei progetti insieme – spiega l’organizzatore Carlo Chiarolla, membro della Scuderia Marche ma anche consigliere comunale di Muccia – l’idea di visitare i mulini diffusi sul territorio ha un significato di scoperta delle identità. Nei mulini, nel corso dei secoli, si è sempre sviluppata tutta l’attività produttiva di questi luoghi, per chi ci vive sono dei simboli di tenacia e operatività quindi anche di ricostruzione».

Il percorso ha visto il susseguirsi di prove di abilità svolte nella pista Feggiani di Castelraimondo a visite culturali come quella al Presepe e quella al Museo di Storia Naturale “Fondazione Oppelide” di Gagliole, un vero scrigno di cultura e di storia dell’evoluzione. Nonostante le piccole dimensioni infatti, la struttura racchiude dei reperti molto rari con cui è stata ricostruita tutta la storia della vita sulla Terra a partire dagli esseri unicellulari fino ai mammiferi. Una collezione minuziosa che, grazie alla manifestazione automobilistica, ha riportato i turisti nella rocca del borgo, ancora interessata da molte opere di recupero. In seguito il gruppo si è spostato alla volta di Muccia solcando delle strade davvero suggestive attraverso Pioraco, Sefro e Montelago. Un itinerario turistico di rara bellezza che è terminato a Muccia per il pranzo e le premiazioni finali.

Anche qui il sindaco ha ricevuto il gruppo con gli onori di casa manifestando anche il proprio riconoscimento per l’impegno profuso a favore dei territori terremotati. «Sapere che ci sono club e associazioni che decidono di scegliere la montagna sia per la sua bellezza che per portare un contributo effettivo alle nostre genti è un atto che ci riempie di orgoglio e gratitudine – ha detto Baroni – siamo anche felici di offrire le nostre tipicità, un modo tra i tanti per continuare nel rilancio del territorio». La manifestazione è l’ultimo appuntamento dell’estate della Scuderia Marche fino all’importantissima Sibillini e Dintorni che si terrà dal 23 al 26 agosto attraverso Apiro, Appignano, Urbisaglia e Macerata con spettacolo finale ad ingresso gratuito: “Dagli Appennini alle Ande”, nello Sferisterio del capoluogo.