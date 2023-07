Primi diplomati del progetto sport all’Ite Gentili di Macerata. Quest’anno ha visto diplomarsi, tra gli altri, i 41 alunni delle classi 5B e 5C ad indirizzo sportivo che per primi hanno concluso questo percorso durato cinque anni.

Il progetto sport ideato da un gruppo di docenti dell’Ite, ha preso il via nell’anno scolastico 2018-19 con due classi prime che per 5 anni hanno praticato sport nuovi, conosciuto e approfondito tematiche legate allo sport anche a livello organizzativo e manageriale, conseguito brevetti sportivi e praticato attività di aiutanti giudici, non tralasciando le competenze tecniche dell’indirizzo di studi.

«Il corso, per il quale va dato merito ai docenti di Scienze Motorie, in particolare Paola Galli supportata da Andrea Fabiani – dice l’istituto -, prosegue con ben sette classi e vedrà diplomarsi ancora molti giovani tra studentesse e studenti». Domani (17 luglio), a Villa Giustozzi, a Pollenza, la dirigente dell’Ite Gentili, Alessandra Gattari, festeggerà la consegna dei diplomi con una cerimonia i cui protagonisti saranno le alunne e gli alunni che hanno concluso il loro percorso lo scorso e l’attuale anno scolastico.