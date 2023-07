di Laura Boccanera

Un ciclista investito sulla Statale 16 da una moto e portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, ferito anche il centauro. L’incidente si è verificato poco prima delle 10 a Porto Potenza, lungo la Statale 16 all’angolo con via Emilia.

A terra sono finiti due uomini. Da una prima ricostruzione il ciclista, un 42enne di Potenza Picena, si stava immettendo sulla Statale e non si sarebbe accorto del sopraggiungere della moto condotta da un 57enne di Montecosaro. I sanitari, viste le condizioni, hanno disposto per il ciclista il trasferimento all’ospedale regionale. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, atterrata in un campo lì vicino. Il 42enne era cosciente, ma avrebbe riportato alcune fratture. Anche l’uomo a bordo della moto è stato trasferito in ospedale, a Civitanova e le sue condizioni sarebbero meno gravi. La circolazione è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Sul posto 118 con l’infermieristica e la Croce verde di Civitanova.

(ultimo aggiornamento alle 12,30)