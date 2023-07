La leva 1983 di Appignano insieme per festeggiare i 40 anni. Ieri sera all’Osteria dei Segreti di Appignano si è svolta la grande reunion dei ” ragazzi” della classe 1983 di Appignano per festeggiare il traguardo delle 40 candeline. Il gruppo dei neo 40enni si è ritrovato con lo stesso sorriso è la stessa complicità dei tempi delle elementari.

Per l’immancabile appuntamento addirittura qualcuno è rientrato dall’estero. Sorrisi ed allegria per una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ricordi degli anni passati insieme che hanno indotto i partecipanti a riflettere sulla preziosità della vita e di quanto sia veloce il trascorrere del tempo attraverso lo scatto di una foto nelle stesse posizioni di 30 anni fa. La serata è terminata con una bella torta e con l’auspicio di ritrovarsi regolarmente, per trascorrere altri momenti spensierati in compagnia.