Al ristorante DiGusto a Macerata la presentazione del libro/catalogo “L’origine”, una selezione di lavori di Giulio Perfetti in dialogo con l’installazione dell’architetto Adriano Capriotti presentata da Daniele Taddei. L’appuntamento è per domani dalle 18 alle 20.

La mostra nasce dall’incontro tra l’imprenditrice Sabina Guzzini e l’artista Giulio Perfetti, presentato dall’architetto Adriano Capriotti, fondatore di Natural Design, che segue ormai da anni le imprese della famiglia DiGusto. Un dialogo architetto-artista-committente che ha visto la realizzazione dell’installazione “Io e Tu” visibile nelle pareti laterali di ingresso del ristorante, oltre ad una serie di lavori dall’artista Giulio Perfetti che prendono armonicamente spazio all’interno del locale sapientemente arredato dall’architetto Adriano Capriotti. Inaugurata il 21 maggio 2022, la mostra è stata il primo evento organizzato da DiGusto per l’apertura della nuova sala ristorante allestita nei locali ex Pasticceria Pompei in occasione di “Porte aperte a Palazzo”, una giornata per visitare Palazzo Cortesi Dimora & Spa, una nuova realtà di imprenditori che con il loro servizio stanno dando lustro e un servizio di qualità a Macerata.

Il lavoro di Giulio Perfetti fa parte di una serie di opere realizzate dal 2016 ad oggi. Discreta, riservata, quasi intima, la presenza dell’artista nelle sale che lo ospitano è lo specchio della sua anima che si riflette, per conoscersi meglio, in una continua ricerca di colloquio con lo spettatore attraverso contenuti simbolici . L’operosità parla di un’abilità qualificata dal punto di vista tecnico, una competenza del fare che, svolgendosi, trova le sue regole interne nelle scelte espressive attraverso varie escursioni, comprese le arti plastiche, con una accuratezza strutturale ed una limpidezza concettuale che conferiscono al prodotto una sua peculiare riconoscibilità. L’abilità manuale diventa finezza di gusto, a cominciare dalla riflessione che l’artista fa della tradizione visiva novecentesca muovendo da autori storicizzati fino al lettering che, usato senza un’amplificazione retorica e ampollosa, ricorda per primo la stagione del Cubismo nelle forme dell’ovale e del cerchio presenti come supporto-struttura in molte sue opere.

L’artista sceglie studiate superfici dove il fondo, di un chiarore calcinato, serve a preludere al ‘momento forte’, segni come lettere alfanumeriche, segmenti curvilinei o rettifili, macchie irregolari di pigmento, richiami empirici come la goccia, immagini fotografiche. Le lettere sono talvolta accompagnate da frasi. I segmenti, di spessore variabile, sono classificabili secondo la quantità di lavoro richiesto dall’esecuzione.

Le macchie fanno pensare al cracking di precedenti nozioni chiuse, geometriche. Non vi sono cromatismi accesi, forme accattivanti, la tonalità prevalente è il chiaro della luce che fatica ad emergere dall’oscurità. Il solo giallo, tra i primari, accompagna i contenuti: il giallo colore della spiritualità, della creatività, dell’energia capace di trasformare la materia in pensiero. Gli enunciati sono generalmente discreti, disposti in ordine topografico e gerarchico, collocati in una posizione centrale o lungo gli assi diagonali con un accento di classicità. Ciò consente una narrazione fluida, un’eloquenza calda ed elegante anche quando l’artista mutua segni altrui di forte impatto, come nel dittico “Un po’ Io un po’ tu” che ha dato avvio a questo evento di arti visive ed esperienze sensoriali. A prima vista balzano all’occhio lettere e numeri, questi elementi non casuali sono tappe del tragitto, una sorta di pietre miliari, precisi punti di riferimento per ogni viandante-spettatore. Tra i numeri quello che maggiormente interroga il visitatore è sicuramente il ” 2 “, che rappresenta la dualità umana, fatta sempre di due realtà contrapposte e compenetrate, il ” 2 ” che tocca da vicino la nostra sensibilità e ci ricorda la comprensione, il rispetto, la tolleranza.

