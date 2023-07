di Marco Pagliariccio

In teoria non sarebbe certo una ricorrenza da festeggiare quella dei 10 anni dalla chiusura. Eppure gli ormai ex dipendenti della Parima hanno deciso di ritrovarsi proprio per ricordare quel 13 luglio 2013 nel quale arrivò a sorpresa la comunicazione che l’attività dello storico panificio sarebbe stata interrotta.

Una storia che si è trascinata per anni, tra tavoli, trattative e tribunali, ma che non ha spezzato i legami che si erano costruiti in anni di lavoro fianco a fianco. E così alla chiamata di Antonella, una delle dipendenti storiche dell’azienda, praticamente nessuno ha detto di no: a cena da Torquati, a Piediripa, si sono ritrovati in 20.

«Nei momenti di massimo splendore si era arrivati a circa 30 dipendenti, ma al momento della chiusura eravamo una ventina circa. Con molti di loro siamo rimasti in contatto in questi anni, anche perché bene o male siamo tutti di Macerata e dintorni, e così è venuta l’idea di ritrovarci. Una serata all’insegna dell’amicizia che ci ha legato nonostante le avversità».

Fu una fine surreale quella della Parima: il 14 luglio 2013, infatti, i titolari fecero trovare chiusi i cancelli dello stabilimento in contrada Mozzavinci, avvertendo la sera prima operai e autisti che il giorno dopo l’azienda non avrebbe aperto i battenti senza specificare alcunché.

«Ci ritrovammo senza lavoro dalla sera alla mattina – aggiunge l’ex dipendente, oggi in pensione – non possiamo dire però che le difficoltà non ci fossero già da tempo. In un primo momento si tentò di arrivare a un concordato, ma la cosa non si concretizzò e così le cose andarono progressivamente peggiorando. Notavamo che le forniture non arrivavano più, non venivano pagate bollette e metano, ma non pensavamo si arrivasse a fermare la produzione dall’oggi al domani, come poi successe. Da lì è iniziata la vicenda giudiziaria, che poi ha avuto percorsi diversi per ognuno di noi: ma in questi anni ci siamo comunque tenuti in contatto, anche se ognuno ha preso la sua strada».

Da quel dì di metà luglio, lo stabilimento dell’ex panificio, che fu dichiarato ufficialmente fallito pochi mesi dopo (il 5 novembre 2013), non ha più riaperto i cancelli e versa in un degrado che non può che crescere anno dopo anno.