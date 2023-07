Una mostra e una serie di eventi dedicati a Giacomo Costantino Beltrami. Ad organizzarla, a Macerata, dal 18 luglio al 30 settembre nelle antiche sale della biblioteca Mozzi Borgetti è l’associazione Amici dello Sferisterio, in collaborazione con l’archivio di Stato di Macerata che ha raccolto documenti e testimonianze del passaggio di Beltrami nelle Marche dopo i viaggi che lo hanno portato fino alle sorgenti del Mississippi.

La mostra, dal titolo “Oltre i Confini. Giacomo Costantino Beltrami dalle Marche al Nuovo Mondo” celebra così i 200 anni dalla scoperta delle sorgenti e offre un affascinante viaggio nella vita e nelle imprese di Giacomo Costantino Beltrami, viaggiatore, scrittore ed esploratore italiano del XIX secolo. Nato a Bergamo, Beltrami è una figura legata strettamente alle Marche, a Macerata e a Filottrano dove è sepolto. Conosciuto come “l’uomo dall’ombrello rosso”, massone, viaggiatore, viandante accolto dalle tribù Sioux e Chippewa del Nord America dell’Ottocento, con le quali è riuscito a stabilire un rapporto di stima e di fiducia. Autore del primo dizionario della lingua sioux. Quando da Bergamo giunse a Macerata si rivelò un giudice integerrimo, un giustiziere implacabile (fu lui a catturare il celebre brigante di Appignano Pietro Masi, un fine letterato. La mostra sarà allestita nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti, con il patrocinio dei comuni di Macerata, Bergamo, Filottrano e Treia, oltre che dell’università di Macerata, dell’associazione Arena Sferisterio e della Società civile dello Sferisterio.

Attraverso la presentazione di documenti e lettere conservate presso l’archivio di Stato di Macerata e presso la biblioteca Mozzi Borgetti, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella straordinaria figura di Beltrami e di scoprire il suo viaggio eccezionale. La mostra rappresenta solo un tassello di un più ampio “viaggio narrativo” che si completerà con un evento speciale in autunno a Bergamo al museo “E. Caffi” dove saranno esposti i cimeli provenienti dai viaggi e donati al museo dagli eredi di Beltrami e i documenti da Macerata e del fondo della biblioteca Angelo Mai, con l’obiettivo di offrire una visione completa e approfondita dell’universo di Giacomo Costantino Beltrami.

La mostra maceratese è suddivisa in quattro sezioni che coprono importanti tematiche della vita di Beltrami. Si partirà dall’adesione all’Armata d’Italia fino all’arrivo a Macerata, esplorando l’attività di giudice, i rapporti con la città, le figure femminili che hanno influenzato la sua vita, il rifiuto del giuramento all’Austria fino alla partenza per il suo viaggio straordinario che lo ha portato negli Stati Uniti alla scoperta delle sorgenti del Mississippi il 31 agosto.

La mostra sarà inaugurata il 18 luglio alle 17 con una conferenza di Emanuela Burini, considerata una delle massime esperte di Beltrami e sarà aperta al pubblico dal 19 luglio al 30 settembre. Sono inoltre in programma una serie di eventi collaterali tra cui un concerto il 26 luglio presso l’aula magna di Filosofia alle 18,30 organizzato in collaborazione con il conservatorio Pergolesi di Fermo con musiche di Donizetti, Bellini e Brahms. Lunedì 28 agosto incontro presso la sala Castiglioni della biblioteca con i curatori del volume “Pellegrinaggio in Europa” (ed. Seri) Tullio Bugari e Silvano Staffolani; giovedì 14 settembre incontro con Evio Hermas Ercoli su Il Gran Tour e sabato 23 settembre Marcello La Matina sul tema Semiotica del viaggio: flanerie e scoperta. Sono previste anche delle uscite “Sulle orme di Beltrami”: grazie alla disponibilità del comune di Treia sarà possibile una visita al Parco di Villa La Quiete/Spada domenica 6 agosto, una passeggiata “Sulle Orme di Beltrami: Il Chienti e i suoi mulini” domenica 13 agosto 2023 – un percorso tra Muccia e Serravalle, alla scoperta del fiume Chienti, a cui Beltrami dedica alcune pagine nel primo volume del suo libro “Pellegrinaggio in Europa e in America alla scoperta delle sorgentidel Mississippi”. L’itinerario si snoderà dal mulino Varano a Muccia, passerà per il mulino di Gelagna e si concluderà a Serravalle, dove si avrà l’opportunità di visitare la Botte dei Varano. Due passeggiate cittadine a Macerata in collaborazione con Le guide delle Marche sono in calendario per il 29 agosto e il 19 settembre. Due gli appuntamenti dedicati ai bambini (6/11 anni) presso il Museo della Carrozza (8 agosto e 5 settembre) intitolati “In Viaggio con Beltrami – L’uomo dall’ombrello Rosso”.