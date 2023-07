Soccorsi in mare a Portonovo nel pomeriggio intorno alle 18,15 quando un bagnante si è tuffato dalla barca finendo per sbattere la testa contro uno scoglio, rimanendo ferito.

Immediata la chiamata al 112 e l’invio sul posto del gommone di Salvamento Portonovo mentre, via terra, ha raggiunto la baia un’ambulanza della Croce Rossa.

L’uomo, un turista milanese di 40 anni, è stato raggiunto e trasportato a riva per poi essere affidato alle cure del personale Cri.

A seguito dell’impatto con lo scoglio, non ben visibile e poco profondo, ha riportato un brutto taglio alla nuca oltre a diversi graffi sul corpo.

Stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto a tutti gli esami necessari a seguito dei politraumi e di un sospetto trauma cranico.

(redazione CA)