Lotta agli incendi boschivi: sottoscritta, anche per quest’anno, la convenzione tra la Direzione regionale vigili del fuoco e la Regione Marche. Oltre all’attivazione di un elicottero regionale dedicato con elisuperficie a Cingoli, prevede il potenziamento del dispositivo di soccorso.

Il piano tecnico organizzativo contro gli incendi boschivi prevede, per il Comando vigili del fuoco di Macerata, il potenziamento del dispositivo di soccorso ordinario con due ulteriori squadre antincendio dotate di mezzi fuoristrada. Una delle due squadre verrà dislocata nella sede centrale del Comando di Macerata mentre la seconda squadra presterà servizio prevalentemente nella base avanzata temporanea di Fiastra, all’interno del Parco Nazionale di Monti Sibillini.

Tale scelta logistica strategica, oltre ad essere in linea con il piano tecnico organizzativo si inquadra a livello sperimentale anche nell’ottica dell’istituzione di un futuro “Presidio rurale” permanente a Fiastra il cui progetto è stato presentato dal Comando di Macerata al Dipartimento e alla Presidenza dello stesso Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Le squadre antincendio boschive saranno attive per 40 giorni, da domani fino al 23 agosto, dalle 8 alle 20 e, in presenza di incendi boschivi, potranno essere mobilitate anche nelle ore notturne. I vigli del fuoco ricordano che è vietata l’accensione di fuochi e che eventuali principi di incendio dovranno essere tempestivamente segnalati ai numeri 112 o 115.