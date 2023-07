Lavori in via Pace-strada provinciale Potentina (tratto compreso tra l’intersezione con via Fonte della Quercia e il civico 210), ordinanza della polizia locale con alcune modifiche al traffico. Il provvedimento prevede dal 17 luglio al 4 agosto, per tutto il giorno, il limite di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso e il senso unico alternato secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Lungo la strada provinciale Potentina/via Fonte della Quercia, obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli con direzione di marcia periferia – centro (salvo alcuni veicoli come mezzi di soccorso o per attività di carico nelle attività economiche). In via Fonte della Quercia inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con la Potentina e il civico 22 con conseguente soppressione temporanea della segnaletica verticale di divieto di accesso. Previsti, inoltre, l’obbligo di svolta a sinistra con immissione in via Benedetto Croce per tutti i veicoli secondo direzione centro-periferia; il divieto di sosta su entrambi i lati dal civico 11 di via Benedetto Croce al civico 10; il divieto di sosta ambo i lati in prossimità dei civici 2 e 4 e l’obbligo di proseguire dritto in prossimità dell’intersezione con via della Pace, per tutti i veicoli con massa complessiva massima maggiore di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro.

In via Benedetto Croce sono previsti l’obbligo di svolta a sinistra in prossimità del civico 15, per tutti i veicoli con massa complessiva massima maggiore di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro e l’obbligo di svolta a destra, in prossimità del civico 22, per tutti i veicoli con massa complessiva massima maggiore di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro.

In via della Pace e contrada Pace (“corta Montelupone”) previsto, infine, l’obbligo di svolta a destra in prossimità del civico 193 per tutti i veicoli con massa complessiva massima maggiore di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro (Montelupone).

Riprese video in piazza della Libertà – Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale per l’esecuzione di riprese audiovisive in piazza della Libertà previste lunedì 17 luglio dalle 8 alle 15. Il provvedimento prevede, in piazza della Libertà, il divieto di sosta anche nei posteggi riservati alle persone con disabilità e la sospensione della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario alle riprese video.