di Monia Orazi

Gestione pubblica o privata dei pascoli dei Sibillini? E’ in atto una sorta di battaglia silenziosa per la futura gestione dei pascoli di alta quota, che si combatte a colpi di ricorsi giuridici. Nell’ottobre scorso un gruppo di allevatori ha presentato esposto alla Corte dei conti, per la gestione non trasparente dei terreni di alta quota. Oggetto del contendere sono pascoli e boschi gravati da usi civici di proprietà comune, di cui il gestore è il comune di Visso. Nell’esposto degli allevatori è stato evidenziato che i proventi degli affitti ad aziende agricole dovevano essere oggetto di contabilità separata e reinvestiti in opere a beneficio delle attività agricole e zootecniche. Per questo si è formato un comitato per la costituzione del dominio collettivo di Aschio, Borgo San Giovanni, Vallopa, Villa Sant’Antonio e Visso, che ha organizzato un incontro nella sede del Parco dei Sibillini per presentare approfondire le possibilità di tutela ambientale, sviluppo economico e gestione delle risorse offerta dai domini collettivi, il nome che una legge del 2017 assegna alle tradizionali comunanze agrarie.

«Questa iniziativa nasce contro la gestione non trasparente attuata sinora, con la volontà di tornare a gestire in proprio i pascoli, secondo i diritti originari di queste comunità come dice la legge, ed inoltre perché gli introiti della tassa pascolo non si sa dove siano finiti ed il comune di Visso non li ha reinvestiti a beneficio degli allevatori», hanno spiegato i promotori. Dopo i saluti istituzionali è stato il consulente tecnico del comitato Sandro Ciani a spiegare le finalità del futuro dominio collettivo: «Il vantaggio potrebbe essere duplice, uno perché è occupazionale, nel recuperare certe attività agricole, salvaguardando e tutelando l’ambiente circostante. La presenza dell’uomo in questi luoghi consente, anche a vantaggio di chi sta in città, la tutela dell’ambiente, perché sennò non c’è più chi chi fa la legna, non c’è più chi pulisce una strada, chi pulisce un fosso, non c’è chi più chi cura i pascoli, che si impoveriscono sempre di più. Questo è un paesaggio meraviglioso da poter conservare, altrimenti è un danno per tutta la comunità. Ecco perché la modifica costituzionale dell’articolo 9 è così importante per quanto riguarda anche l’aspetto dei domini collettivi. Il dominio collettivo potrebbe rappresentare un volano economico, non solo per pastorizia o allevamento in generale, ma si potrebbero recuperare certe tipologie di lana, ad esempio la lana prodotta in queste zone viene utilizzata da Loro Piana. Il dominio collettivo prende spunto dalla tradizione delle comunanze agrarie, ma guarda al futuro, la comunità deve aiutare chi resta qua, perché c’è un gap evidente tra un giovane che vive in città ed un giovane che vive qua, si deve fare in modo che questo divario possa ridursi».

Sono poi intervenuti giuristi esperti di usi civici tra cui Mauro Iob dell’università di Trento e l’avvocato Valeria Passeri del foro di Perugia, consulente legale del comitato, che hanno approfondito gli aspetti legali del dominio collettivo. In pratica per costruirlo si verificano le condizioni con i capifamiglia originari della zona. Possono riguardare terreni di proprietà privata o pubblica che si caratterizzano per l’uso collettivo, uso civico appunto, che vincola i diritti di godimento ed uso. Prossimo passo sarà la costituzione dell’assemblea degli utenti dei pascoli comuni, il consiglio direttivo con l’elezione del presidente, la scrittura dello statuto e del regolamento. La comunicazione ufficiale a Comune di Visso e prefettura sancirà l’avvenuta ricostituzione del dominio collettivo.

Tra i relatori anche il docente universitario di storia economica della Politecnica delle Marche Augusto Ciuffetti: «La proprietà collettiva delle comunanze agrarie resiste dal Medioevo in Appennino, da un’indagine eseguita a fine anni Settanta del secolo scorso, nel territorio di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso, la proprietà collettiva era superiore al venti per cento, con punte anche del trenta per cento, ad esempio per Visso era diffusa ad Aschio, Mevale, Croce, Vallopa Fematre, nelle frazioni di Ussita e Castelsantangelo Rapegna e San Placido, per un totale di 4mila ettari circa. La comunanza agraria si configura come uno strumento di regolamentazione dell’ambiente, può favorire nuovi modelli di turismo sostenibile, al posto di quello attuale legato agli impianti di risalita. Può rappresentare una valida opportunità per il futuro, si possono creare cooperative di comunità, per attivare nuovi percorsi economici».

Sono poi intervenuti sul tema della salvaguardia delle specie autoctone la docente Unipg Francesca Sarti con Samira Giovannini e Fabio Formenti, Luciano Giacchè, Marta Villa dell’università di Trento. Per una serie di allevatori che si uniscono, si registra con la pubblicazione ufficiale dei documenti all’albo pretorio di Unione montana e Comune di Visso, la richiesta di affrancazione e liquidazione di una serie di terreni gravati da uso civico, sino ad oggi inclusi nell’Asbuc Croce-Fematre-Orvano di Visso, presieduta da Mara Orsini. Nel dettaglio l’azienda agricola Sepi ha avanzato richiesta di togliere l’uso civico da terreni di loro proprietà a Fematre, Di Pietro in località Orvano, le famiglie Orsini, Albani e Silvestri da alcuni terreni in località Fematre. Sarà il commissario agli usi civici, con sede a Bologna, a stabilire se vi sono le condizioni per togliere il vincolo degli usi civici e renderli ad uso esclusivamente privato, secondo una legge risalente al 1927.