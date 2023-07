Fermato dagli agenti in borghese, tenta di scappare, crea il caos e ingoia quattro dosi di eroina: arrestato un 43enne. E’ l’operazione messa a segno ieri dalla Squadra mobile a Macerata. In carcere un nigeriano disoccupato, residente in città, che deve rispondere di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il blitz degli agenti della Mobile è scattato ieri pomeriggio. L’uomo, già sotto la lente della polizia in quanto considerato uno spacciatore abituale di eroina, è stato notato dagli agenti in borghese mentre percorreva viale Don Bosco.

Dopo averlo pedinato per un po’, gli agenti hanno deciso di intervenire e lo hanno fermato. Il 43enne però ha tentato di scappare, provando a ingoiare una dose di eroina e si è scagliato contro gli agenti. Attimi di concitazione davanti agli occhi di numerosi passanti. Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccarlo e recuperare la dose di eroina che aveva in bocca. Accompagnato in ospedale, l’uomo è stato sottoposto a una Tac da cui è emerso che aveva ingoiato quattro dosi di eroina. La Mobile ha poi trovato nella sua abitazione altre 29 dosi, sempre di eroina, pronte da spacciare, 1.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Il 43enne è stato così trasferito nel carcere di Montacuto.