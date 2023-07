Jazz, blues, ma non solo. Il cartellone estivo di Pollenza entra nel vivo con un fine settimana all’insegna della grande musica in piazza della Libertà.

Si comincia venerdì sera con il musicista blues americano Chris Cain, il cui concerto fa parte del cartellone di San Severino Blues. L’artista ha all’attivo più di tre decenni di tournée e 14 album in studio. Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1987, Cain ha creato il proprio sound blues ispirato ai suoi eroi: B.B. King, Albert King, Ray Charles, Albert Collins, Grant Green e Wes Montgomery. La sua chitarra blues ispirata al jazz è ardente, emotiva e sempre imprevedibile. La sua voce, burbera, vissuta e potente, aggiunge benzina al fuoco. Cain ha ricevuto due nomination ai Bma (Blues Music Award) per il 2023, tra cui Best Contemporary Blues Artist e Guitarist of the Year. Nel 2022 è stato premiato con quattro nomination, tra cui Best Male Blues Artist e Best Blues Album of the Year per la sua recente pubblicazione della Alligator Records, “Raisin’ Cain”. Living Blues Radio ha premiato questo disco come il secondo album blues contemporaneo più suonato del 2021 in America. Un artista blues di livello mondiale, che è stato in tournée in tutto il mondo, condividendo il suo stile indelebile in oltre 20 paesi in Europa, Sud America, Nuova Zelanda e Australia

Sabato alle 21 sarà invece la volta dell’ottetto con archi Meltèmi Project con la voce jazz di Veronica Marini e il suo tributo a Lucio Dalla: un evento che fa parte del festival Borghi in Jazz.

Il weekend musicale pollentino si chiuderà domenica a partire dalle 21 sulle note dell’orchestra e del coro di bambini e bambine nell’ambito del progetto Nyco e del Music Camp & Tour 2023, promosso dall’istituto musicale Vaccaj Aps.

Inoltre, fino a domenica alla sala convegni all’interno della sede civica, rimarrà allestita la mostra in ricordo di Manrico Marinozzi dal titolo “Romantico idillio”, a cura di Alvaro Valentini.