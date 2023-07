Scontro in contrada Mozzovinci, furgone e auto finiscono fuori strada, portato in ospedale a Torrette in eliambulanza un uomo di 80 anni di Macerata.

Incidente questo pomeriggio attorno alle 18 a Macerata lungo la provinciale che porta a Pollenza e Passo di Treia. Due veicoli, un’auto Volkswagen Polo condotta dall’anziano e un furgone Doblò, si sono scontrati frontalmente.

Violento l’impatto che ha fatto finire fuori strada entrambi i mezzi: il Doblò con a bordo un uomo per l’impatto si è ribaltato di fianco ai margini della carreggiata adagiandosi sul lato guidatore mentre la Polo con l’anziano a bordo ha terminato la sua corsa dall’altro lato della strada finendo nella scarpata che costeggia la carreggiata.

Più grave l’anziano alla guida della Polo che è stato soccorso dal 118 arrivato sul posto e dalla Croce rossa. I sanitari dopo una prima analisi delle sue condizioni hanno richiesto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’eliambulanza è atterrata nel campo vicino la strada e ha caricato a bordo l’80enne. Ferito anche il conducente del Doblò, portato in codice rosso in ospedale a Macerata.

Sul posto per i soccorsi e i rilievi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata e una pattuglia della polizia locale che ha raccolto le testimonianze dei presenti e ricostruito la dinamica dell’incidente e disposto il sequestro dei mezzi.

(l.b.)

(foto Fabio Falcioni)

(in aggiornamento)