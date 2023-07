Da Ufo Robot a Goldrake, da Mazinga a Jeeg Robot. Con “Robot mania” le riproduzioni dettagliate dei robot più famosi del cinema e dei videogames saranno in mostra gratuitamente nella galleria del centro commerciale Val di Chienti da domani al 7 agosto.

Un modo per ripercorrere la storia dagli anni Ottanta ad oggi attraverso i personaggi cibernetici e soddisfare la curiosità dei visitatori, dai nostalgici ai nuovi fan. L’esposizione prevede, per ogni “statua” (ce ne saranno di alte fino a 5 metri), anche dei pannelli esplicativi con informazioni e aneddoti interessanti. E durante il primo weekend, quello di sabato e domenica prossimi, nei corridoi della galleria gireranno due ospiti molto speciali: Gundam e Bumblebee. I due iconici robot saranno a disposizione di tutti i visitatori per scattare una foto ricordo da condividere sui social e stupirli con effetti speciali e tante altre sorprese.

L’evento, organizzato con il patrocinio dell’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), offre, inoltre, un’imperdibile occasione dedicata a tutti gli appassionati del mondo della scienza: scoprire e osservare la vera robotica delle missioni spaziali. Il centro commerciale Val di Chienti si conferma fucina di iniziative per i suoi visitatori, coniugando l’intrattenimento con l’aspetto educativo.