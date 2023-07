di Marco Pagliariccio

Abbassa la serranda un’altra delle attività storiche di corso Cairoli e dintorni, a Macerata. Sabato scorso è infatti stato l’ultimo giorno di lavoro per il fruttivendolo delle vicina via Beniamino Gigli, la piccola bottega che per quasi 70 anni ha trovato posto di fronte al vecchio ingresso dell’ospedale. Dopo il panificio Tamburrini, che sul finire del 2022 aveva chiuso l’attività dopo quasi 80 anni, un altro pezzetto della Macerata che fu, in particolare quella delle “Casette”, lascia spazio al nuovo che avanza.

«Fu mio zio Giovanni, insieme alla moglie, ad aprire il negozio a metà degli anni Cinquanta in un locale poco distante – ricorda Gabriele Foresi – dopo alcuni anni si trasferirono nella sede odierna alla fine degli anni Cinquanta ed è stato da allora gestito per oltre 30 anni da mia madre, Lina Giustozzi, che ha rifornito di frutta e verdura almeno due generazioni di residenti nella zona. Il negozio non aveva un nome, per tutti era semplicemente la bottega di Lina. Raggiunta l’età della pensione, mia madre ha passato l’attività ad una nuova fruttivendola, la signora Fabiola, che l’ha portata avanti fino a qualche giorno fa. Quasi 70 anni di attività nella quale, personalmente, negli anni giovanili, ho dato anche il modesto contributo facendo le consegne a domicilio: fui un antesignano dei riders di oggi, anche se io consegnavo muovendomi a piedi».

Non solo un fruttivendolo, ma una bottega a tutto tondo, di quelle che progressivamente vanno sparendo, stritolate dalla concorrenza dei grandi ipermercati e dei centri commerciali. Anche se Foresi ha un’idea un po’ diversa. «Per conoscenza diretta posso dire che gestire un negozio di frutta e verdura è una attività fisicamente molto impegnativa ed è forse per questo che va scomparendo – continua Foresi – del resto è ancora l’unica garanzia di qualità per il consumatore, prova ne sia che le poche attività oggi esistenti godono di buonissima salute. Rimpiango le ore passate in negozio da giovanissimo con mia madre a soddisfare le più diverse richieste di centinaia di clienti che passando si fermavano anche solo per fare quattro chiacchiere. Oggi il commercio di frutta e verdura è profondamente cambiato e in peggio: acquistiamo al supermercato e ci confrontiamo solo con la bilancia. E nei supermercati arrivano i prodotti sui quali nessuno ha operato una scelta, come invece accade per quelli che arrivano nei pochi negozi rimasti i cui gestori ogni giorno provvedono personalmente agli acquisti. Il mio sogno è che, come spesso accade negli ultimi tempi, possano tornare di moda i piccoli negozi come quello che fu di mia madre».

(foto Falcioni)