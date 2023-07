Incidente sul lavoro a Belforte, operaio precipita dall’impalcatura. Ricoverato a Torrette in gravi condizioni. E’ successo stamattina, l’allarme è scattato alle 10. L’uomo, 62 anni di Foligno e dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori, era sull’impalcatura e stava montando delle tavole. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Un volo di circa sei metri. Immediato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e lo Spsal (Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria territoriale. I soccorritori, viste le condizioni del 62enne, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato così trasferito a Torrette. Accertamenti in corso da parte dello Spsal.

(redazione CM)