Volontario di un campo estivo della parrocchia condannato anche in Corte d’appello per violenza sessuale su una minorenne: la pena è stata ridotta da 7 anni (decisa in primo grado al tribunale di Macerata) a 3 anni e 8 mesi (sono state riconosciute le generiche). Imputato un uomo di 74 anni. che nel centro faceva il factotum. La sentenza oggi pomeriggio. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe indotto la ragazzina, quando questa aveva 16 anni, ad avere rapporti con lui approfittato del fatto che la minore ha un ritardo cognitivo. Le violenze sarebbero avvenute nel luglio del 2014 e del 2015. Due estati in cui era stato organizzato un campo estivo in un comune dell’entroterra Maceratese, in cui il 74enne si occupava di diverse mansioni, una sorta di factotum.

La ragazzina invece aiutava i bimbi più piccoli. Una giovane, è emerso nel corso del processo in base ad una perizia, che sia per via di un leggero ritardo cognitivo, che per questioni famigliari, era molto vulnerabile. La ragazza è stata sentita anche nel corso del processo d’Appello. L’accusa contesta al 74enne di essersi approfittato dello stato della ragazza per convincerla ad avere i rapporti sessuali. L’uomo, assistito dagli avvocati Roberto Gentilucci e Claudio Fraticelli, ha sempre negato di avere avuto rapporti con la ragazzina. La vicenda era emersa dopo che una parente della minore aveva scoperto un diario in cui la giovane parlava del suo rapporto con il 71enne. Al processo si era costituita parte civile l’amministratrice di sostegno della ragazza, assistita dall’avvocato Maurizio Forconi.

(Gian. Gin.)

A tutela della vittima non vengono indicati né il nome dell’imputato né il luogo in cui i fatti sarebbero avvenuti.