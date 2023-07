Grave incidente stradale questa mattina nello Jesino.

E’ successo a Monsano, all’altezza dell’incrocio tra via Sant’Ubaldo con via Emilia Romagna.

La dinamica è tuttora in fase di accertamento da parte di polizia locale e carabinieri che, una volta intervenuti sul posto, hanno chiuso la strada in modo tale da permettere i soccorsi.

Stando ad una prima ricostruzione una Panda, a bordo della quale viaggiava una famigliola composta da genitori e due ragazzini probabilmente diretti al mare, un maschio e una femmina entrambi minorenni, dopo aver urtato una Ford che procedeva nel senso opposto di marcia e che sembra fosse intenta a svoltare in via Emilia Romagna, è finita nella corsia di marcia opposta, salendo sopra due vetture in sosta: prima un’Audi e quindi una Seat. Nell’urto, la Ford le aveva fatto da trampolino.

Chiamato il 112, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica.

Mentre padre e figlia erano riusciti a venir fuori dall’auto da soli; gli altri due occupanti, mamma e bimbo, sono rimasti incastrati nell’auto e i pompieri hanno lavorato per liberarli. Nel frattempo, è stato richiesto anche l’intervento di Icaro, alzatosi in volo dalla piazzola di Torrette e atterrato sul posto in una manciata di minuti.

I quattro feriti, una volta medicati sul luogo, sono stati tutti trasportati in codice rosso al nosocomio regionale. Il più grave, ma non in pericolo di vita, è il ragazzino. Il minorenne, a seguito dei traumi riportati anche alla testa, è stato caricato in eliambulanza.

Illeso ma sotto shock il conducente della Ford.