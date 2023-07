La Collana editoriale della Fondazione Claudi (editore Franco Angeli di Milano) si arricchisce di un nuovo, importante, volume. È uscito infatti il libro di Giovanna Lullo dal titolo “Vivere di parole. I racconti editi e inediti di Claudio Claudi”, che raccoglie con edizione critica i racconti editi e inediti di Claudio Claudi (Serrapetrona, 1914 – Roma, 1972).

In particolare, nella prima parte sono pubblicati 9 racconti editi tra il 1945 e il 1957 in alcune prestigiose riviste (Cosmopolita, Il momento del lunedì, Il Corriere di Roma e Ausonia); nella seconda parte ci sono 31 racconti inediti e 2 scritti su Carlo Betocchi e Mario Luzi.

La veste grafica è pregevole e riporta in copertina un disegno di Ildebrando Urbani per il racconto “Ritorno al paese”, scritto nel 1945.

Il volume fornisce anche una ricostruzione organica della vita dello scrittore e della sua produzione narrativa, approfondendo la rete dei rapporti culturali intessuti da Claudio Claudi a Pisa, Firenze, Milano e Roma, attraverso varie collaborazioni editoriali. La produzione letteraria del Claudi ruota attorno a tematiche come la dimensione esistenziale, l’inettitudine, realtà e sogno, rappresentazioni del femminile. Ogni racconto inedito è accompagnato da un apparato di macrovarianti testuali.

Il libro sarà presentato a Serrapetrona nell’ambito della prima serata del Festival d’Estate a Palazzo Claudi domenica 30 luglio, alle ore 18, con l’intervento dell’autrice Giovanna Lullo e della professoressa Carla Carotenuto dell’Università di Macerata, che ne ha curato la supervisione scientifica e scritto la prefazione. La pubblicazione, infatti, è stata oggetto di una specifica convenzione tra la Fondazione e l’Università di Macerata, presso la quale si terrà a novembre un convegno scientifico di presentazione. Successivamente il volume verrà presentato anche a Roma.

C’è quindi grande attesa anche quest’anno per l’undicesima edizione del Festival d’Estate a Palazzo Claudi. Sono previste tre serate (inizio ore 21.15, ingresso libero): il 30 luglio (Waldhorn Ensemble, quintetto di corni, maestro concertatore Gabriele Falcioni, con musiche i Puccini, Verdi, Rossini, Wagner e altri), il 3 agosto (Solo recital con Alexander Sorokin al pianoforte, musiche di Bach, Beethoven e Chopin) e il 6 agosto (Quartetto d’Archi di Aldo Campagnari, al pianoforte Aki Kuroda, musiche di Respighi e Chausson). Per il 6 agosto è previsto anche un grande evento culturale: alle ore 18 nelle stanze del Palazzo Claudi si terrà l’anteprima della rappresentazione “Tu e Claudio”, atto teatrale, primo studio per uno spettacolo su Claudio Claudi che andrà in scena nel 2024.