Rapinarono un amico: due condanne

Condannati a 2 anni e 9 mesi per aver rapinato un loro amico dopo averlo colpito alla testa con una bottiglia. Sotto accusa al tribunale di Macerata sono finiti il 26enne Alan Giulianelli, residente ad Appignano, e il 24enne Elia Buldorini, residente anche lui ad Appignano. I fatti sono avvenuti il 21 giugno del 2018 a Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Claudio Rastrelli, i due ragazzi si sarebbero presentati a casa di un loro amico e dopo aver bussato, appena aveva aperto, lo avrebbero colpito alla testa con qualcosa, presumibilmente una bottiglia, facendolo cadere a terra. Messo ko l’amico, continua l’accusa, i due ragazzi erano entrati nell’appartamento e lì avrebbero portato via 90 euro, che l’amico aveva nel portafoglio, e un tablet della Samsung. A causa del colpo alla testa l’amico dei due imputati aveva riportato un lieve trauma cranico. Oggi il pm ha chiesto la condanna a 6 anni e 3 mesi per i due imputati. I giudici nella sentenza hanno dato le generiche prevalenti sulle aggravanti e considerato la lieve entità del danno patrimoniale per la vittima. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Renato Coltorti e Gianfranco Borgani. Parte civile il rapinato, tutelato dall’avvocato Jacopo Allegri.

(Gian. Gin.)