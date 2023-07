Analizzare il rapporto che si sta consolidando tra Unimc e il mondo del Terzo settore, riflettere sulla collaborazione tra associazionismo, Centro servizio per il volontariato e mondo Arci a favore delle zone del sisma 2016. Sono questi i temi dell’incontro previsto il 12 luglio a Macerata, alle 17,30 nel CreaHub (via Gramsci, 29) “Università e Terzo settore per il territorio, un rapporto rinnovato”, focus group promosso dal progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”.

«Unimc è un ente centrale nel territorio per lo svolgimento della Terza missione e per analizzare i risultati ottenuti dagli interventi previsti dal Pnrr – spiegano gli organizzatori – inoltre con le modifiche alle normative vigenti e la riforma del Terzo settore è sempre più necessario sviluppare una nuova rete di collaborazioni che veda protagonisti il CSV, Arci e associazionismo». A riprova di questo nuovo sviluppo, saranno portati a esempio alcuni risultati di progettazione condivisa tra l’Università e Arci Macerata che guardano alla digitalizzazione e alla crescita del territorio.

Apre gli interventi il saluto istituzionale del rettore di Unimc, John Mc Court. Massimiliano Bianchini, presidente Arci Marche, illustra i bandi Pnrr proposti da Arci in partenariato con l’Università di Macerata. Il prorettore Catia Giaconi analizzerà le modalità d’interpretazione di Unimc della Terza missione. Conclude Simone Bucchi, presidente Csv Marche Ets, con l’azione del Csv nelle politiche del Terzo settore delle Marche. È il primo dei quattro focus group previsti da C’entro. Insieme per le terre del sisma, progetto promosso dal Csv Marche per favorire la crescita del tessuto associativo nelle aree colpite dal sisma 2016, agevolare la nascita di nuove realtà e incoraggiare l’iniziativa e l’aggregazione giovanile, orientare e formare alla pratica dell’amministrazione condivisa. L’incontro è rivolto in particolar modo a rappresentanti di associazioni e Terzo settore e a studenti e professori interessanti al tema della Terza missione. Per informazioni: [email protected]