Taglio del nastro a Montefano per i nuovi Giardini da Bora, dopo il restyling durato diversi mesi. Alla cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio erano presenti il prefetto Flavio Ferdani, Monica Bordoni, capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale, il presidente del Gal Sibilla Sandro Simonetti co-partner del progetto, il progettista Stefano Donati, l’Amministrazione comunale al completo, l’Ufficio tecnico del Comune e tutta la squadra degli operai che hanno lavorato senza risparmiarsi per raggiungere l’obiettivo di realizzare uno spazio verde bello ed armonioso.

Dopo il taglio del nastro, il discorso della sindaca Angela Barbieri. «Oggi ci troviamo qui per inaugurare i nostri nuovi Giardini da Bora, un progetto che rappresenta il simbolo dell’agire amministrativo di questa Giunta – ha detto – Sono profondamente orgogliosa di poter condividere con tutti voi questo momento, perché questi giardini sono molto più di un semplice spazio verde. Incarnano infatti i valori che ci guidano nell’amministrazione di Montefano: la sostenibilità, il bello e l’attuale. Ringrazio la Regione Marche, il Gal Sibilla, il progettista Stefano Donati, l’Amministrazione vomunale e tutto l’apparato comunale. Questo progetto è solo l’inizio. Vogliamo che Montefano possa aspirare a breve a diventare un luogo in cui la sostenibilità, il bello e l’attuale si incontrino e si integrino in ogni aspetto della vita quotidiana. Questa Amministrazione continuerà a lavorare con impegno per realizzare progetti che migliorino la qualità della vita dei montefanesi e preservino l’ambiente in cui viviamo».

Menzione speciale agli operai e agli sponsor ai quali è stata consegnata una pergamena in ricordo dell’inaugurazione e quale attestato di gratitudine da parte dell’Amministrazione. La sindaca ha poi letto la poesia di Cristallini, medico di base e poeta montefanese, scritta in vernacolo e dedicata ai Giardini. Il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento alla sindaca per la realizzazione dei Giardini da Bora e per la bellezza del luogo, commentando di aver partecipato con piacere all’inaugurazione: «Questa è un’importante occasione di aggregazione per la comunità montefanese, un momento in cui si restituisce alla cittadina uno spazio rinnovato e aperto a tutti».

Bordoni ha portato i saluti del presidente del Consiglio Regionale e si è dichiarata soddisfatta della sinergia con la Regione nella realizzazione di un progetto così utile per il benessere della comunità. Il presidente del Gal Sibilla Simonetti ha illustrato le opportunità che il partneriato offre anche alle piccole realtà comunali nell’ottica di preservare, arricchire e promuovere il territorio. Ed infine Donati ha illustrato le caratteristiche del progetto di riqualificazione, spiegando come si sia volutamente realizzato uno spazio privo di cancelli ma totalmente open, un invito a frequentare i Giardini da Bora, un luogo realizzato nel rispetto dell’ambiente e progettato in maniera attuale. Il pomeriggio si è concluso con una bella festa con musica e merenda dc per tutti, per iniziare fin da subito a godere della bellezza dei nuovi Giardini da Bora.