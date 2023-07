Autobus a fuoco nel primo pomeriggio. E’ successo intorno alle 15, nel parcheggio a monte di Portonovo dove si trova il capolinea. Il mezzo era fermo e non vi erano passeggeri a bordo quando le fiamme si sono innescate nella parte posteriore del veicolo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 112 mentre venivano utilizzati anche gli estintori in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, giunti sul luogo in una manciata di minuti. Presente anche la Protezione Civile, impegnata nel servizio Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) sul Conero. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme nel giro di breve. Diverse le persone che hanno assistito al rogo e dirette nella spiaggia della baia. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.