Un illustratore geniale ma dalla vita travagliata, un museo a lui dedicato nella cittadina dove è nato, un racconto fatto di richiami alla vita dell’artista, e gli splendidi panorami di vie e colline: tutto questo è stata la sera del 2 luglio a Colmurano. Occasione per la riapertura del Museo della memoria di Colmurano (chiuso a causa del sisma) dedicato all’illustratore Lorenzo Valentino Contratti (che adottò il nome d’arte Renzo C. Ventura), nato nella cittadina marchigiana nel 1886 e morto in manicomio nel 1940.

Un evento, a Colmurano, presentato dall’assessore Lara Migliorelli e da David Miliozzi (consigliere comunale di Macerata) promotore del libro di racconti della associazione Picus dal titolo “Le Marche e i suoi borghi”, edito ad aprile 2023.

Proprio uno di questi racconti, scritto da un avvocato e consigliere comunale di Macerata, Alessandro Marcolini, è stato al centro della prima parte della serata. Il testo parla di un ragazzino che discute di arte con il nonno, poeta, e del compaesano Renzo Contratti Ventura, anch’egli pittore di Colmurano. Il racconto è stato letto con l’accompagnamento di un musicista, il chitarrista Umberto Speranza Perticarini. Dopo la lettura c’è stato un secondo momento, quello al Museo della memoria per vedere le opere di Contratti, di cui hanno parlato l’assessore Lara Migliorelli e David Miliozzi.