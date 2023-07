Oltre 50 delegazioni provenienti da Europa, Africa, America e Asia per un weekend che conferma la vocazione sempre più internazionale di San Ginesio. Il Comune, infatti, si è reso artefice dell’organizzazione del primo incontro di tutti i Best Tourism Village riconosciuti dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, in programma il 14, 15 e 16 luglio, per dar vita a un modello virtuoso di lavoro basato su confronto e conoscenza reciproca.

Tra gli obiettivi primari dell’iniziativa organizzata con la collaborazione della Unwto (United Nations World Tourism Organization) – l’agenzia dedicata al coordinamento delle politiche turistiche e alla promozione dello sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile – è quello di far nascere nuove importanti partnership all’interno della rete dei Btv anche su focus specifici che potranno favorire la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali. I workshop che si susseguiranno in base ai vari gruppi di lavoro potranno essere la base di partenza per la stipula di gemellaggi, protocolli d’intesa e l’incentivazione dei flussi turistici tra i vari paesi coinvolti, dando la possibilità a realtà di piccole dimensioni, come San Ginesio di avviare alleanze strategiche, anche sotto il profilo economico. Un intero week end in cui i rappresentanti governativi, delegati Btv e media internazionali scopriranno le bellezze di un territorio ricchissimo e unico nella sua molteplicità come quello offerto dalla Marche. L’appuntamento istituzionale è in programma per sabato 15 luglio alle 9 nell’Auditorium di Sant’Agostino. Insieme al sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, saranno presenti anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il direttore Atim, Marco Bruschini.