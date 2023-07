Uomini violenti, convegno sui percorsi di ascolto e trattamento. Si è svolto ieri, lo ha organizzato l’Ambito territoriale 15 con l’Università della strada – Gruppo Abele. Presenti il vice presidente della Regione Filippo Saltamartini e il vice sindaco di Macerata Francesca D’Alessandro. Il convegno è l’ultimo atto del percorso formativo di circa un anno che ha visto coinvolta l’intera Rete regionale antiviolenza e che ha accompagnato la costruzione del Sistema sperimentale regionale per la presa in carico dell’uomo autore di violenza, di cui l’Ats 15 è capofila.

«Macerata è capofila di un modello per tutta la regione che attenziona la violenza di genere considerando entrambe le “facce della medaglia” – ha commentato D’Alessandro -. In primo luogo è importante sostenere chi è vittima di violenza ma per arginare il fenomeno è importante prevenire e lavorare anche sulla componente maschile e sulla complessità familiare e quindi intercettare situazioni di rischio e segnali di comportamenti che possono sfociare in vere e proprie violenze. Per arginare e prevenire in modo più efficace questo odioso fenomeno è fondamentale che gli autori di violenza intraprendano dei percorsi di consapevolezza volti alla promozione di dinamiche relazionali e affettive che scongiurino qualsiasi tipo di violenza fisica e psicologica».

Il Convegno si è aperto con i saluti di D’Alessandro e della dirigente coordinatrice dell’Ats 15 Carla Scarponi, la prima parte del convegno è stata moderata da Simona Baracco che ha introdotto l’intervento di Angela La Gioia, formatrice all’Università della Strada – Gruppo Abele (“Guardare e vedere: traiettorie di un percorso alla ricerca di modelli di intervento condivisi”) e quello di Elena Ciccarello, direttrice de La Via Libera, (“Sbatti il mostro in prima pagina: come i giornali raccontano la violenza”). Successivamente è intervenuto il vice presidente della Regione Saltamartini. A seguire si è svolta la Tavola Rotonda, moderata da Valeria Pasqualini, assistente sociale dell’Ats 15.