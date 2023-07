Indagine sul riciclaggio, “Money Transfer” nel mirino: oltre 160mila euro trasferiti all’estero illecitamente. E’ l’operazione portata a termina della Guardia di Finanza di Macerata. Il titolare dell’attività e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine (Afghanistan, Albania, Bangladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Francia, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Mali Marocco, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Togo, Tunisia e Ucraina), rischiano una sanzione amministrativa fino ad un massimo di oltre 5 milioni di euro.

Le Fiamme gialle hanno controllato oltre 13mila transazioni finanziarie eseguite dal 2021 fino ai primi cinque mesi del 2023 da parte dell’operatore. Hanno scoperto centinaia di trasferimenti di somme di denaro, per un totale superiore a 160mila euro, eseguiti oltre il limite consentito per legge di mille euro. La tecnica messa in atto – in gergo detta “smurfing” – consisteva, infatti, nell’effettuare con una certa regolarità transazioni frazionate di denaro collegate tra loro, al di sotto della soglia consentita, tese a eludere il tetto posto ai trasferimenti di denaro, in modo tale da non far scattare gli alert automatici ai fini antiriciclaggio. In particolare, la normativa di riferimento prevede che i trasferimenti di denaro tramite Money Transfer tra due persone, effettuati nell’arco di sette giorni, anche attraverso le reti di più canali finanziari, non devono essere complessivamente di importo pari o superiore a mille euro. Proseguono gli accertamenti nei confronti degli ordinanti e dei beneficiari dei trasferimenti finanziari, volti a verificare ulteriori potenziali illeciti.